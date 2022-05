Bernardeschi ha già un’ alternativa, si bussa alla bottega dei Pozzo

Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera sono già in cassaforte. E la dirigenza è a lavoro per consegnare quanto prima a Spalletti i nuovi tasselli, ma la priorità in questo momento è capire cosa succederà alla rosa di domani. Cedere, o comunque sapere chi ci sarà. Koulibaly, Mertens, Ospina. Ma non solo. Perché è chiaro che molto del mercato in entrata dipenderà dal futuro di Fabian Ruiz e Zielinski. Aspettando di capire chi rimane e chi va via, però, i piani in entrata del Napoli non si fermano. Sulla lista dei giocatori più seguiti del momento figurano tre nomi, tutti relativi a un ruolo offensivo: Bernardeschi, Barak e Deulofeu. Il primo è uno dei pupilli di De Laurentiis, ci sarebbe soltanto da pagare lo stipendio, intorno ai 3 milioni di euro a stagione. C’è anche piano B, e si chiama Gerard Deulofeu, esterno tuttofare che nel Napoli potrebbe diventare perfetto come jolly nella batteria di trequartisti alle spalle di Osimhen. A differenza di Bernardeschi, però, per prendere lo spagnolo bisogna prima andare a trattare con l’Udinese, bottega mai low cost.

Il Mattino