Barak, meno esterno più mezzala: no alternativa, aggiunta

Deulofeu, al momento, potrebbe essere l’alternativa a Bernardeschi, mentre Barak, non rappresenta l’alternativa a nessuno, ma è una vera e propria aggiunta. Sì, perché il centrocampista del Verona ha caratteristiche diverse rispetto a Bernandeschi: meno esterno, più mezzala. Insomma, uno di quei giocatori che con Spalletti potrebbe diventare in un attimo multiuso. Il Napoli sta continuando ad aspettare il momento giusto per affondare il colpo e bussare alla porta del Verona con l’offerta giusta. Il tutto facendo leva sempre sulla volontà del giocatore, ben disposto all’idea di trasferirsi a Napoli, giocare la Champions ed essere allenato da Luciano Spalletti. Servirà il contributo di Barak, questo è poco ma sicuro, perché la prima richiesta da parte del Verona è di 20 milioni di euro: cifra troppo alta per potersi anche solamente mettere a parlare di altro.

Il Mattino