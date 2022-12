Zazzaroni: “Se si perdono Koulibaly e Mertens lo scudetto è difficile”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Non è semplice coniugare un ridimensionamento con gli obiettivi sportivi. Il Milan ci è riuscito, ma servono delle idee, come quelle di Anguissa. Se centreranno altri colpi del genere, il Napoli resterà competitivo. L’importante sarà quello. Le parole di ADL su Koulibaly e Mertens? Sono dei professionisti, entrambi amano e sono legati a Napoli, ma sono entrambi agli ultimi contratti della rispettiva carriera. Sono professionisti, non può cambiare la luce su di loro solo perché fanno una scelta di soldi. Vedi i casi di Perisic o di Lewandowski. I tanti addi in casa Napoli? Anche la Juventus dovrà ripartire con tanti nomi che saluteranno. È vero che probabilmente prenderanno Pogba, ma molte sono trattative che si stanno sviluppando. De Laurentiis dice di voler giocare per lo Scudetto. È una promessa e deve lavorare su questo. Koulibaly e Mertens sono giocatori importanti e se vengono meno è difficile. Cosa significa Italia-Argentina di domani? Dolore, per me tanto dolore… Adesso ci tocca ripartire per una seconda volta, seppur da campioni d’Europa”.

Fonte: RadioPuntoNuovo