Stipendi azzurri: AdL ha già tagliato per decine di milioni

A occhio e croce, bonus a parte, stiamo a poco meno di 80 milioni di euro. Insomma, per adesso, la missione finanziaria di Aurelio De Laurentiis di portare il monte ingaggi del suo Napoli ai livelli della stagione 2017-2018, è compiuta. Non è un traguardo di poco conto per chi da sempre fa dell’equilibrio del bilancio il proprio faro di riferimento e che da anni lotta con i vertici del calcio europeo perché il fair play finanziario non sia soltanto una chimera ma che venga applicato con severità. 80 milioni. Dal primo luglio. Forse persino di meno. Dieci mesi fa erano 110. Dietro alla Juventus (172 milioni di euro) e Inter (130 milioni). Il Milan, che ha vinto lo scudetto aveva buste paga per un totale di 100 milioni di euro. Dunque, chi più spende non è detto che non vinca. Dipende da come spende. E dal rendimento di chi va in campo. Altrimenti, la classifica la farebbero i bilanci e non il terreno di gioco. P. Taormina (Il Mattino)