Spalletti: “Faremo un mercato sostenibile. Scudetto? Dire che è un’occasione perduta è limitante”

Al fianco del presidente De Laurentiis c’era anche Luciano Spalletti per presentare il ritiro in Castel di Sangro. Inevitabilmente sono arrivate domande sulla stagione appena conclusa e il mercato. Spalletti ha dichiarato di essere in contatto continuo con Giuntoli e che il Napoli dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni e i momenti favorevoli del mercato, creando una rosa che possa restare competitiva, ma “con un mercato sostenibile come fatto quest’anno“. Prima del campionato ci saranno una serie di amichevoli anche con squadre di un certo spessore “che diano qualche stimolo in più“, mentre si dice contrario alle tournée all’estero: “Spostarsi è forse meglio, ma ha un costo dal punto di vista della fatica oltre che per il viaggio“. Infine, un bilancio sulla stagione appena conclusa: Spalletti ha ammesso il rimpianto per lo scudetto mancato, ma “la delusione ci ha resi più forti e ci ha permesso di finire bene questa stagione. Però non bisogna dimenticare la classifica. Ci sono squadre che sono arrivate tanti punti dietro di noi che l’anno prossimo possono arrivarci davanti perché sono del nostro livello. Quello appena finito è stato un campionato difficilissimo come lo sarà il prossimo. Dire che è un’occasione perduta è limitante“.

Fonte: Corriere dello Sport