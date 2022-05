SERIE A FEMMINILE – La Samp vira sulla punta Banusic

Il Pomigliano femminile ha ottenuto la permanenza in serie A anche grazie alle rete della slava Banusic, ex A.s. Roma. Le sue prestazioni, come riporta tuttocalciofemminile.com, non sono passate inosservate, compreso la Sampdoria del duo Palmieri-Cincotta. Il club ligure vorrebbe avere Banusic per completare l’attacco già composto Tarenzi e dalla neo arrivata dall’Hellas Verona Cedeno.

La Redazione