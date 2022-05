PLAY-OFF SERIE C – La finale sarà Padova-Palermo

Ieri sera non c’è stata solo la promozione in A del Monza di Berlusconi, ma si doveva decretare la finale dei play-off di serie C per conquistare la cadetteria. Il Padova batte in rimonta e non senza affanni il Catanzaro per 2-1. I calabresi passano in vantaggio con il greco Sounas tiro preciso nell’angolo. I veneti rimontano con il colpo di testa di Curcio e su splendida punizione di Chirico. Il Palermo, dopo lo 0-3 dell’andata, vince anche il ritorno contro il FeralpiSalò grazie alla rete di Brunori. La gara d’andata si giocherà il 5 Giugno a Padova.

La Redazione