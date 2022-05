PLAY-OFF SERIE B – Pisa-Monza 3-4 (d.t.s.), promozione storica per i brianzoli

Ieri sera all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, i padroni di casa hanno affrontato il Monza per la finale play-off valevole per la promozione in A. I toscani partono forte e dopo neanche un minuto passano con Torregrossa, dove Pirola si perde la punta ex Brescia e Samp e da pochi passi non sbaglia. La partita sembra indirizzata a favore del Pisa che raddoppia di testa con Hermannsson, non impeccabile Di Gregorio. Gli ospiti, sembrano allo sbando ma accorciano le distanze con Machin, tiro imparabile sotto l’incrocio. Ad inizio secondo tempo il Pisa ha la palla del 3-1 con Puscas, male Marrone, ma l’attaccante colpisce la traversa. Stroppa fa entrare Gytkiaer che segna il gol del 2-2 con un diagonale preciso che piega le mani di Nicolas. La partita sembra finita ma arriva il 3-2 dei padroni di casa con il tiro al volo di Mastinu e si va ai supplementari. Al primo tempo supplementare arriva il gol del 3-3 con il colpo di testa di Marrone. I toscani sono allo sbando e stanchi e subiscono la rete del 3-4, errore di Birindelli e Gytkiaer ne approfitta, scarta Nicolas e non sbaglia. Al triplice fischio festa del Monza e dello staff societario, per la prima volta i brianzoli sono in A.

Pisa-Monza 3-4

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Siega (66′ Lucca), Nagy (89′ Masucci), Marin (85′ Benali); Sibilli (85′ Cohen); Torregrossa (66′ Mastinu), Puscas (91′ De Vitis). All. D’Angelo

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Pirola (91′ Colpani), Marrone, Caldirola; Molina, Machin (104′ Bettella), Barberis, Mazzitelli (76′ D’Alessandro, 119′ Paletta), Carlos Augusto; Dany Mota (104′ Mancuso), Ciurria (72′ Gytkjaer). All. Stroppa

Reti: 1′ Torregrossa (P), 9′ Hermannsson (P), 19′ Machin (M), 79′ Gytkjaer (M), 91′ Mastinu (P), 6′ p.t.s. Marrone (M), 11′ p.t.s. Gytkjaer (M)

Ammoniti: Birindelli (P), Dany Mota (M), Beruatto (P), Machin (M), Leverbe (P), Nagy (P), Masucci (P), Bettella (M)

A cura di Alessandro Sacco