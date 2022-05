New deal Napoli: ecco dove nascono i risparmi per De Laurentiis

I problemi di mercato legati al Covid. Una sforbiciata legata agli addii soprattutto di Insigne (9 milioni lordi) e Ghoulam (4,8 milioni lordi): e al loro posto sono arrivati Kvaratskhelia e Olivera, con stipendi assai al ribasso. E non di poco. Oltre al fatto che Mertens, resta o non resta, di sicuro non rinnoverà ai circa 8 milioni di stipendio (più o meno 4 netti) delle ultime due stagioni. Chiaro, in questo totale c’è anche l’ingaggio attuale di Koulibaly: 6,5 milioni. In pratica, quasi il 15 per cento dell’intero monte ingaggi va al difensore centrale. Colpisce l’impatto di questo new deal di De Laurentiis: non è una marcia indietro, non è una inversione a U. Ma è evidente che negli ultimi anni il fatturato del club è stato quasi per intero assorbito dai costi del personale (a un certo punto il costo degli stipendi dei calciatori ha superato quota 115 milioni). P. Taormina (Il Mattino)