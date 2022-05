Messi a Sky: “Se l’Italia si fosse qualificata per il Mondiale, sarebbe stata la favorita”

Lionel Messi, attaccante del PSG e della nazionale argentina, ha parlato ai microfoni di TyC Sports, in merito alla “Finalissima”, la partita, che si giocherà mercoledì 1 giugno a Wembley, in cui si sfideranno la sua nazionale vincitrice della Copa America, e l’Italia Campione d’Europa.

“L’Italia è campione d’Europa, se si fosse qualificata per il Mondiale sarebbe stata la favorita. È stata abbastanza sfortunata a essere eliminata, ma avrebbe potuto qualificarsi prima nel girone, quando ha avuto la possibilità di vincere la partita decisiva prima di andare al ripescaggio e non è riuscita a farlo, per poi restare senza Mondiale”. Messi ha continuato a elogiare l’Italia: “Se fosse stata presente nel sorteggio nessuno avrebbe voluto affrontare l’Italia, quindi per noi è un bel banco di prova, per continuare a crescere, continuare a migliorare e continuare a raggiungere nel migliore dei modi il nostro obiettivo, che è la prima partita del Mondiale”.

“È una competizione ufficiale, avallata dalla FIFA, una coppa in più per noi e noi vogliamo vincerla e che questo gruppo aggiunga un’altra coppa per la felicità personale, del gruppo e anche per il popolo argentino”. Il fenomeno argentino non si capacita della mancata qualificazione dell’Italia dal prossimo Mondiale: “È pazzesco che abbiano vinto l’Europeo e non siano ai Mondiali. Che l’Italia non sia in un altro Mondiale, con tutto ciò che significa e per quello che rappresenta l’Italia nella storia dei Mondiali. È un peccato”

Fonte Sky Sport