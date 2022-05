Mertens, la Lazio aspetta il momento giusto per affondare il colpo

“La Lazio ha un sogno che si chiama Dries Mertens”. “La Lazio aspetta il momento opportuno per affondare il colpo”. “Per Mertens la proposta del Napoli è quasi un affronto“…sono queste alcune delle argomentazioni che si leggono sul quotidiano Il Tempo. Tutto per ribadire che l’attaccante belga è nel mirino della squadra di Lotito e che Sarri lo riallenerebbe volentieri. Si legge:

“La proposta per rimanere all’ombra del Vesuvio è stata ritenuta quasi un affronto per il numero 14, che a inizio maggio ha compiuto 35 anni. Si sente bene, vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli. Magari con un allenatore che crede ciecamente nelle sua qualità. Quello di Sarri è l’identikit perfetto, ma si devono incastrare diversi fattori. Il primo, come detto, riguarda la separazione dal Napoli. Il giocatore e la società hanno già fissato la deadline: un’altra settimana per decidere se andare avanti o dirsi addio dopo nove stagioni. A quel punto la Lazio potrebbe farsi avanti per trattare direttamente con Mertens, che sarebbe libero di firmare con qualunque club”.