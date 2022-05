Mertens e il punto interrogativo, nel frattempo c’è Deulofeu

In casa Napoli, ci sono diversi temi sul tavolo, compreso i rinnovi, dove si cercherà il classico punto d’incontro con i giocatori. Come riporta il Corriere dello Sport, Mertens è sempre un punto interrogativo, visto che le parti ancora non si sono incontrate. Nel frattempo sul calciatore belga ci sono la Lazio e i club brasiliani che attendono l’evolversi della vicenda. Intanto i partenopei continuano a sondare il terreno con l’Udinese per Gerard Deulofeu parlato in tempi non sospetti da Raffaele Auriemma a Radio Marte. L’esterno del club friulano ha disputato un’ottima stagione tra gol e assist. La società della famiglia Pozzo chiede sui 15 milioni e il Napoli sta alla finestra, in attesa di conoscere il futuro di Mertens.

La Redazione