Mastella: “Perdere un personaggio come Vigorito sarebbe un danno”

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il mio appello a Vigorito? Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto in questi anni, arrivando per ben due volte in Serie A. Poi il calcio è fatto di gioie e sofferenze, anche io avrei voluto la promozione, ma è andata diversamente. Pazienza, ci riproveremo. Perdere un personaggio come Vigorito sarebbe un danno, non è facile trovarne altri come lui. Ricomposizione Vigorito-Benevento? Bisogna sottolineare che sono in pochissimi quelli a contrasto con lui. La stra-grande maggioranza di Benevento è al fianco di Vigorito. Tanti bambini hanno visto i propri beniamini solcare i campi di Serie A. Spero si possa riprendere da questo brutto incidente e riprendere il cammino con la Strega. Futuro del Benevento? Non bisogna andare per forza in Serie A, ma allo stesso tempo non si deve pensare che sia smantellamento. Mancata iscrizione in Serie B? Farò il possibile per evitare il peggio. L’iscrizi one ci sarà e ci sarà con Vigorito, non oso pensare ad uno scenario diverso. Farò tutto quello che posso”.