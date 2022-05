Lozano star in Messico: porta il pallone ma il Pachuca perde

Accolto come una star nello stadio che l’aveva visto protagonista con la maglia del Pachuca tanti anni fa. Hirving Lozano scende in campo, non per giocare stavolta ma per portare sul terreno di gioco il trofeo che si aggiudica il campione del Campionato messicano di Clausura. Il “suo” Pachuca – squadra con cui è cresciuto calcisticamente prima del salto in Europa – però non è riuscito a ribaltare la sconfitta dell’andata (0-2) e nonostante il 2-1 il titolo è finito all’Atlas. La spalla destra del Chucky, operata qualche settimana fa, sembra comunque già stare bene, pronta per il ritorno in campo di luglio.

