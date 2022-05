L’ Italia che cambia aria: in 14 non conoscono il proprio futuro

L ’Italia che non va ai Mondiali, l’Italia Campione d’Europa, è sempre un po’ paradossale. Come lo è anche il fatto che, 14 azzurri su 37, non conoscono il proprio futuro. Sono destinati a muoversi. Gioielli, occasioni, investimenti sul futuro: supermarket Italia. “Supermercato Italia: in 14 pronti a cambiare aria” scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. La Nazionale lavora in vista della sfida all’Argentina e per la Natinos League ma una larga parte della rosa è attraversata dalle incertezze legate a questo mercato. Sono 14 su 37 i calciatori azzurri pronti a cambiare squadra in estate. Da Meret a Belotti passando per Bernardeschi, Sirigu, Emerson, Bastoni, Jorginho e i gioielli del Sassuolo.