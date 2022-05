Fabian vale 30 milioni: Arsenal e Manchester United restano alla porta

Non si fermano le voci di mercato sul Napoli e uno dei suoi prezzi pregiati, Fabian Ruiz, valutato 30 milioni di euro. Secondo quanto riporta Rai Sport, il centrocampista spagnolo in scadenza fra un anno avrebbe mercato soprattutto in Premier League con Arsenal e Manchester United alla finestra. La partenza di Fabian porterebbe il Napoli ad affondare il colpo per Antonin Barak dell’Hellas Verona, con la società partenopea pronta a offrire 13 milioni.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com