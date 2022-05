Di Fusco: “Il Napoli doveva occuparsi prima del rinnovo di Ospina”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Raffaele Di Fusco.

“Ospina? Io penso che quando una società abbia intenzione di riconfermare dei giocatori dovrebbe farlo prima della fine del campionato. Se arrivi alla fine del campionato, con le vacanze, è normale che altre squadre vogliono i tuoi giocatori. Spalletti ha chiesto la riconferma del portiere colombiano. Serve programmazione, altrimenti arriva sempre all’ultimo istante e avrà difficoltà. La questione dei portieri andava affrontata prima, non lo si può fare durante le vacanze. Ammesso e non concesso che Ospina non trovi l’accordo col Napoli, Meret è sfiduciato. Bernardeschi? Al di là del modulo, non mi fa impazzire. Se devo giocare con Bernardeschi a destra mi tengo Politano e Lozano”.

Fonte: RadioMarte