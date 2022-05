Da 30 a 156 mln: l’escalation di ingaggi che preoccupa il Napoli

Il 30 giugno scorso, a Roma, De Laurentiis è stato chiaro. Il ritorno in Champions è stato fondamentale, ma a preoccupare in merito alla tenuta finanziaria della società è quell’escalation «da 30 milioni di euro nel 2012 a 156 milioni di euro di ingaggi del 2021». Negli ultimi anni, in pratica, il Napoli ha speso quello che non fatturava, facendo alla riserve, con bilanci in profondo rosso. Un budget da rivedere. E che è stato rivisto. Anche perché durante il Covid il Napoli ha rispettato tutti i contratti. Ma tante entrate previste sono saltate, proprio a causa del Covid. Questo 2022, così, è una boccata di ossigeno, tenendo conto del jackpot che arriverà dalla Champions (almeno 45 milioni di euro). Senza dimenticare, però, le ferite economiche da leccarsi per il profondo rosso degli ultimi esercizi.

Il Mattino