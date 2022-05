CdS – La prossima stagione, tra Serie A ed Europa, sarà un tour de force, ecco perchè

Il prossimo campionato sarà il più anomalo di sempre, prima di tutto per la maxi-sosta che riguarderà i mondiali in Qatar, ma anche perchè sia prima che dopo si giocherà praticamente ogni tre giorni, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “ Il 2022-23 sarà anomalo, mai visto e il campionato si fermerà 52 giorni, dal 13 novembre al 4 gennaio per consentire lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. Si inizierà il 14 agosto e prima della sosta per la Nations League (dal 19 al 27 settembre) si disputeranno 7 giornate di Serie A e i primi 2 turni della fase a gironi delle coppe europee. Prima del rilascio dei calciatori impegnati nel Mondiali (il 14 novembre saranno tutti con le rispettive selezioni), altre 8 giornate di campionato. A inizio novembre, inoltre, sarà già concluso il group stage di Champions, Europa League e Conference League e, dal 18 al 20 ottobre, sono in calendario i sedicesimi di Coppa Italia che però non riguarderanno le big.

Dopo il Mondiale la Serie A riprenderà il 4 gennaio e si concluderà il 4 giugno: in 5 mesi esatti saranno disputati 23 turni, sempre con la stessa formula, quella del girone d’andata e ritorno “asimmetrici”, entrata in vigore del 2021-22. Da metà febbraio ci sarà la fase a eliminazione diretta delle coppe europee che si concluderanno, con le finali, un paio di settimane più tardi rispetto a questa stagione ovvero sabato 10 giugno con l’ultimo atto della Champions. Normale un leggero slittamento visto il Mondiale in autunno per la prima volta nella storia. Il calendario della Coppa Italia non subirà grandi scossoni perché per le grandi anche quest’anno è iniziata a gennaio. La finale è prevista a Roma il 24 maggio, mentre le semifinali saranno più ravvicinate rispetto all’ultima edizione: nel 2022-23 saranno entrambe ad aprile (9-10 e 16-17). Il tabellone della coppa nazionale verrà stabilito in base al ranking: la testa di serie numero uno sarà l’Inter, detentrice del trofeo, la numero 2 il Milan campione d’Italia. Il derby, dunque, è possibile solo in finale. Il resto sarà in base alla classifica finale dell’ultima Serie A, della B e alle promozioni. Tutto sarà chiaro tra una settimana.