Barcellona-Koulibaly, c’è Pjanic nel mezzo ma con un grosso ostacolo

A Barcellona ormai è chiaro che c’è il tormentone Koulibaly per la difesa, giocatore che piace e non poco a Xavi, stregato anche dal doppio confronto degli spareggi play-off di Europa League. Dalla Spagna fanno sapere che per alleggerire la spesa dei 40 milioni, cifra che chiede De Laurentiis per cedere il senegalese, verrebbe inserito Pjanic. L’ex centrocampista di Roma, Juventus e Besiktas, Spalletti lo conosce molto bene, avendolo allenato quando vestiva il giallorosso. L’ostacolo è ovviamente l’ingaggio che si aggira sui 6 milioni, mentre la politica societaria azzurra è quella di abbassarli. Nella giornata di ieri, intervistato dal CdS, Fali Ramadani ha parlato della situazione di K2: «Le quotidiane notizie che riguardano Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, ad una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro dio Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club». Ci sarà da attendere le prossime settimane se avverrà l’incontro tra le parti e capire se ci saranno i margini per confermare uno dei pilastri di Spalletti per la prossima stagione.

La Redazione