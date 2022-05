Barbano, CdS: “I punti fermi del Napoli devono essere confermati. Tra questi c’è anche Ospina”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “La prossima stagione del Napoli sarà una di quelle dove c’è bisogno di azzeccare 2-3 scelte tecniche, così da colmare le eventuali lacune di questa stagione. Almeno per essere competitivi e poter essere protagonisti. I punti fermi del Napoli devono essere confermati. Tra questi c’è anche Ospina, che è stato secondo soltanto a Maignan: 31 gol incassati sono un record da tenersi stretto. Mertens e Koulibaly punti fermi? Mertens non può essere considerato tale. Deve avere un ruolo come questo avuto nella seconda parte di stagione. Ha 35 anni e non si può costruire una squadra su un calciatore così avanti negli anni. Lo terrei certo, ma i punti fermi sono altri: Ospina, Koulibaly, Lobotka e Osimhen. Gli altri poi sono tutti fungibili e validissimi calciatori, ma anche sostituibili. La polemica ADL-Gravina? Il loro pensiero sul ridurre il campionato li accomuna, ma ci sono divergenze. Nel calcio bisogna trovare un punto di incontro con un lessico e un approccio collaborativo che i presidenti del calcio italiano non hanno. Mandarsi a quel paese a vicende non serve assolutamente a nulla”.