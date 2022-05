ADL: “Ho trattato Bernardeschi. Vecino-Cavani nessun contatto. Mertens-Koulibaly? Dipende da loro”

Durante la conferenza stampa per presentare il ritiro a Castel di Sangro Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del mercato azzurro e della situazione rinnovi, in particolare di Mertens e Koulibaly. Molti i nomi accostati al mercato partenopeo, queste le parole del presidente azzurro: “Bernardeschi l’ho trattato personalmente. Ho incontrato l’agente a Montecarlo, ma poi ho parlato con Spalletti, perché non possiamo prendere giocatori che non siano funzionali al nostro gioco“. Come ogni estate è tornato a girare il nome di Cavani accostato al Napoli, ma De Laurentiis ha chiuso le porte a un suo ritorno: “Cavani e Vecino? Mai avuto contatti. Un conto è se prendi un giocatore di 34-35 anni in porta, un conto se è di movimento“. Poi, ha cercato di chiarire l’evolversi della situazione rinnovi di Mertens e Koulibaly: “Dipenderà solo da Mertens e Koulibaly se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare, oppure vivere a Napoli in un contesto unico potrà essere un privilegio. Altrimenti non mi riguarderà più“.

Fonte: calciomercato.com