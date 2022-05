X Koulibaly sono previsti due piani “A e B”, ma non manca quello “C”

Quindi, qual è o quale sarà la soluzione migliore per il calciatore e per il club? Non essendoci ancora offerte dall’estero o dall’Italia, di cui nessuno ha avanzato l’esistenza, ma esistendo corteggiatori, un piano-A potrebbe essere la cessione (a una cifra non inferiore ai 40 milioni), il piano-B potrebbe essere il rinnovo, e il piano-C prevederebbe un lungo addio, da consumarsi nel corso dell’anno che verrà. Il Napoli ha smentito, ieri, con un comunicato la notizia che abbiamo riportato sul caso-Koulibaly, che rimane aperto o che può chiudersi, ovviamente, in presenza di un avvicinamento tra le parti e su cifre superiori ai tre milioni più bonus proposti tempo fa, per un costo complessivo di otto milioni di euro lordi.

Fonte: CdS