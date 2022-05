SERIE C FEMMINILE – Chieti-Res Roma 3-2, successo di misura per le abruzzesi

Questo pomeriggio all’Antistadio Valle Anzuca di Francavilla a Mare si è giocata la sfida tra le padroni di casa del Chieti calcio femminile e la Res Roma. Le abruzzesi partono forte e vanno sul 2-0 con le reti di Cutillo e Kokany. Le capitoline però non si arrendono e arrivano al pareggio con i gol di Palombi e ad inizio ripresa da parte di Le Kyah con un diagonale preciso. Il gol del successo per le ragazze di Di Camillo è di bomber Stivaletta su punizione di Giada Di Camillo. L’Apulia Trani ha vinto per 6-0 in casa contro l’Independent.

Chieti calcio femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Martella, Cutillo, Di Camillo Giulia, Stivaletta, Esposito V., D’Intino, Passeri, Kokany, Giuliani All.: Di Camillo Lello.

