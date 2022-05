Rientra all’ Atalanta: anche il Napoli monitora Gollini

Tiene banco, in casa Napoli, il nodo portiere. In divenire il futuro di entrambi gli estremi azzurri, quindi il club si guarda intorno. In Italia, probabile il rientro di Pierluigi Gollini, dopo l’esperienza al Tottenham. Il calciatore, terminato il prestito con il team di Antonio Conte, farà ritorno all’Atalanta, ma con ogni probabilità verrà ceduto nuovamente. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’estremo difensore piace a Torino e Fiorentina ma nelle ultime ore sarebbe diventato un’opzione concreta anche per il Napoli.