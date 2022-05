Malcuit saluta i tifosi azzurri, si parte per una nuova avventura

Anche Kevin Malcuit è pronto a lasciare il Napoli e ritornare in Francia. Dopo quattro stagioni in azzurro, il terzino è pronto a cominciare una nuova avventura, e saluta i tifosi azzurri con un video pubblicato su Instagram. “È giunto il momento dei saluti anche per Kevin Malcuit, il terzino francese che ha vestito la maglia del Napoli nelle ultime quattro stagioni (con un breve prestito alla Fiorentina lo scorso anno) e che lascerà l’azzurro con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il terzino è pronto a fare ritorno in Francia: sulle sue tracce, infatti, club come Rennes, Lorient e soprattutto Montpellier, pronti a firmarlo da free agent sul mercato. Nel frattempo, Malcuit ha voluto salutare i tifosi con un video dai suoi account social ufficiali e un grazie per gli anni passati insieme”.