La situazione portieri: sulla lista di Giuntoli le tre possibili trattative

Situazione ancora tutta da definire per quanto riguarda i portieri, una partita ancora apertissima con questi 15 giorni che potranno essere quelli decisivi: David Ospina non ha rinnovato ed è seguito da altre squadre soprattutto della Liga, bisognerà ancora attendere gli sviluppi della situazione per capire quale sarà il futuro del portiere colombiano. Alex Meret ha il contratto fino al 2023 e finora non ha ancora rinnovato, passaggio che avverrà attraverso la certezza di una maggiore continuità per il futuro. Tra le possibili idee per l’anno prossimo quella più probabile è Salvatore Sirigu, esperto portiere del Torino, campione d’Europa insieme a Meret con l’Italia di Mancini. Un’altra idea potrebbe essere quella di Pierluigi Gollini ma su di lui decisamente più avanti c’è la Fiorentina al lavoro con l’Atalanta per uno scambio con Kuamè, rientrato al club viola dal prestito all’Anderlecht. Un’altra idea potrebbe essere anche quella di Guglielmo Vicario che l’Empoli riscatterà dal Cagliari, portiere grande protagonista in questo campionato con la formazione di Andreazzoli che però è già nel mirino della Fiorentina (e si potrebbe muovere anche la Lazio). Fonte: Il Mattino