Koulibaly, ci sono i big club, certo, ma mancano le big offerte!

Che Kalidou Koulibaly interessi dei big club è scontato, ma il fatto che il suo futuro sia già segnato non lo è affatto. Per lui c’è una sorta di tutto aperto. Sul tavolo del Napoli c’è una proposta di rinnovo e su quella proseguiranno le trattative tra il club e l’agente. La possibilità che Kalidou vada via esiste, ma si concretizzerebbe solo al cospetto di un’ offerta ritenuta congrua e adeguata. (Finora ci sono rumors, Barcellona, Chelsea, ma nessuna offerta…) L’altra ipotesi è che Koulibaly resti ancora a Napoli per andare via l’anno prossimo a scadenza di contratto, se non dovesse arrivare il suo rinnovo. Kalidou è un leader e la sua riconferma significherebbe anche la continuità del reparto difensivo vista la permanenza a Napoli di Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Mario Rui e Zanoli (il volto nuovo sarà l’uruguaiano Olivera che prenderà il posto di Ghoulam che ha dato l’addio in scadenza di contratto-

Il Mattino