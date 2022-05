In attesa di conoscere il suo futuro, Ospina si gode una serata di reggaeton in patria

Il contratto scadrà tra un mese, ma il futuro può aspettare per David Ospina, portiere del Napoli che è tornato in Colombia per vivere al meglio alcuni giorni di relax con famiglia e amici. Insieme alla compagna Jesy e ad alcuni amici – tra cui l’ex terzino azzurro Camilo Zuniga – il portiere colombiano ha fatto festa a una serata di reggaeton a Medellin, con alcuni degli artisti più importanti del Paese: da Nicky Jam a Wisin e Yandel, nomi celebri per gli appassionati del genere, come riportato da ilmattino.it.