Alessio Zerbin andrà in ritiro con il Napoli a Dimaro e in quei giorni si deciderà il suo futuro, il promettente centrocampista è reduce dall’ottimo campionato di serie C con il Frosinone e ha partecipato in questa settimana a Coverciano allo stage dei giovani convocati dal ct azzurro Mancini. Tra questi anche Gianluca Gaetano, rientrato al Napoli per fine prestito dopo aver vinto il campionato di B con la Cremonese. Fonte: Il Mattino