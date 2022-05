Il CorrSport scrive “Presidente,  ma che dice?”

Consapevoli della bonarietà che c’è nell’istintività del presidente De Laurentiis, non possiamo che ringraziarlo dell’attenzione che dedica al nostro giornale. Siamo sinceramente lieti che lui legga solo il CdS. E non anche gli altri quotidiani e siti concorrenti, italiani e internazionali, sui quali la notizia della trattativa con Koulibaly è stata pubblicata nei medesimi termini.

Ci teniamo a rassicurarlo: il procuratore del giocatore ha pubblicato una nota con la quale molte cose ha detto, tranne che smentire la notizia riportata da noi e da altri media nazionali. Però ha assicurato che KK non tratta con altri, e che aspetta il presidente per definire – ha detto testualmente – “la soluzione migliore per il club e il calciatore”.

Da ultimo, giriamo al presidente De Laurentiis un interrogativo: come può non sapere che, in una democrazia liberale, l’editore non esprime una censura preventiva sugli articoli pubblicati dal suo giornale?

Comunicato

del Cdr

Con un comunicato apparso sul proprio sito, il Calcio Napoli ha attaccato il Corriere dello Sport-Stadio e il collega Fabio Mandarini, “colpevoli” di aver pubblicato una notizia ritenuta imprecisa o inesatta. Il Comitato di Redazione del Corriere dello Sport-Stadio respinge le gratuite, gravissime e offensive affermazioni del Calcio Napoli, non nuovo a episodi del genere e anche stavolta irriguardoso del lavoro altrui, ritenendo inaccettabile e intollerabile un atteggiamento del genere che mina le più elementari basi della libertà di stampa e rappresenta un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del giornale e della intera categoria. Fonte: CdS