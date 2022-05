Gaetano, Salernitana in pressing: avviati i contatti con il Napoli

Dovrebbe e potrebbe tornare a casa, Gianluca Gaetano, dopo aver fatto benissimo nelle ultime due stagioni alla Cremonese, dove ha contribuito, in maniera decisiva, alla promozione in Serie A dei grigiorossi. Il club lombardo non avrebbe nessun problema a trattenerlo, ma sembra davvero che debba rientrare in azzurro. Ovvio che, dopo quanto dimostrato, ha destato interesse. E questo interesse si chiama Salernitana. La Gazzetta dello Sport, mentre ci si chiede se Gaetano rimarrà o andrà via di nuovo in prestito, aggiunge che i granata hanno puntato il classe 2000 ed hanno già avviato contatti col club partenopeo.