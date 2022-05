FOTO – Ghoulam: “Triste per il Saint’Etienne che retrocede in Lige 2”

Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli, ha postato sui social tutta la sua tristezza per la retrocessione in Lige 2 del club francese in cui è cresciuto, il Saint’Etienne che stasera nei play off di Lige 1 ha perso contro l’Auxerre per 4-5. “Je suis triste aujourd’hui pour l’@ASSEofficiel et le peuple vert, mon club de cœur descend en ligue2, c’est une mauvaise nouvelle pour nous, mais je sais qu’on reviendra encore plus fort. #Allezlesverts”.

Sono triste oggi per il Saint’Etienne e i verdi, il mio club del cuore scende in Ligue2, è una brutta notizia per noi, ma so che torneremo ancora più forti. #Allezlesverts