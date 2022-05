Fabian Ruiz, previsti altri incontri in cerca di “un punto d’incontro”

Fabian Ruiz. I contatti tra il suo entourage e il club azzurro proseguiranno per verificare se ci sono le possibilità di continuare insieme. Fermo restando l’evolversi del mercato, perchè si sa, qualora arrivassero offerte concrete ed adeguate, magari dalla Liga, da sempre agognata dal centrocampista in modo da tornare a casa… Alla ripresa n Al momento si parla di Koulibaly e Mertens, entrambi in attesa di incontrare De Laurentiis. Ma, tra un anno, c’è in scadenza anche il contratto diI contatti tra il suo entourage e il club azzurro proseguiranno per verificare se ci sono le possibilità di continuare insieme. Fermo restando l’evolversi del mercato, perchè si sa, qualora arrivassero offerte concrete ed adeguate, magari dalla Liga, da sempre agognata dal centrocampista in modo da tornare a casa… Alla ripresa n

on ci sarà Lorenzo Insigne che comincerà la nuova avventura con il Toronto, mentre ci sarà il volto nuovo Khvicha Kvaratskhelia che prosegue l’attività con la formazione georgiana della Dinamo Batumi e si unirà poi direttamente al club azzurro in ritiro a inizio luglio a Dimaro. Un altro esterno arriverà solo se dovesse esserci un’altra uscita, un’idea possibile in entrata può essere Federico Bernardeschi che ha chiuso a scadenza di contratto la sua avventura con la Juventus.