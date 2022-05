F.1 – Sergio Perez vince il G.P. di Montecarlo. Strategia beffarda per Leclerc

Quando c’è di mezzo il Gran Premio di Montecarlo, è difficile fare previsioni, compreso il meteo. Infatti ieri era sereno, oggi invece c’è stata la pioggia. Infatti si è atteso un’ora prima di iniziare la gara con la safety-car. La svolta è arrivata con il pit-stop di Sergio Perez che ha spiazzato la Ferrari e le strategie. Leclerc va ai box per la seconda volta in pochi giri e il pilota francese non la prende bene. Infatti alla fine della gara, vince il messicano davanti al ferrarista Carlos Sainz, Verstappen e appunto Leclerc. Una beffa per il transalpino che perde altri punti sull’olandese ei si avvicina Sergio Perez. Insomma seconda gara di fila con beffa per la Ferrari, dopo i problemi al motore di Leclerc in Spagna.

La Redazione