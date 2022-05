Dalla Spagna: per arrivare a Koulibalyu, la chiave è Pjanic!

Il Barcellona vuole Kalidou Koulibaly, l’unica possibilità di prendere un centrale di livello. Secondo il quotidiano catalano “Sport”, il senegalese accetterebbe volentieri la destinazione e i blaugrana hanno la chiave per convincere il Napoli: Miralem Pjanic. L’ex Juventus stuzzica il palato di Aurelio De Laurentiis, che per Koulibaly chiede 35 milioni, ma potrebbe abbassare le pretese proprio grazie a questa contropartita tecnica. In più, continua Sport, il difensore azzurro e il centrocampista bosniaco hanno lo stesso agente, Fali Ramadani. La prossima settimana, a Roma, è in programma un incontro tra il procuratore e il presidente.