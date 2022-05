Da Meret a Fabian Ruiz, le ultime sui rinnovi urgenti

Il Napoli e la questione rinnovi, ancora tutto in divenire e non riguarda solo Mertens e Ospina. Sul portiere colombiano la situazione ancora non si è sbloccata, anche per una questione di distanza economica tra le parti. Ci sono anche Meret e Fabian Ruiz nel calderone estivo e si continua a trattare. Per l’estremo difensore friulano, come riporta il Corriere dello Sport, la possibilità di un nero su bianco ci sarebbe anche, ma lui chiede la garanzia di giocare titolare. Sul centrocampista spagnolo il 10 Maggio ci fu l’incontro con il club azzurro, però c’è distanza economica e anche in questo caso manca il nero su bianco. I soldi non sono tutto, ma sono il motore dei rinnovi.

La Redazione