Copa de la Reina – Il Barcellona vince dominando l’Huelva

Il Barcellona, dopo la finale di Women Champions contro il Lyon, si riscatta in patria, conquistando la Copa de la Reina. La squadra blaugrana ha battuto in maniera netta in finale l’Huelva con il punteggio di 6-1. Le reti: autorete delle ospiti di Fisher, poi Mapi Leon, Crnogorcevic, Claudio Pena, Martens e Alexia Putellas, mentre per il Huelva la rete di Castello. Il Barcellona conquista così il triplete in Spagna, andando ad un passo dalla conquista della Women Champions.

La Redazione