Champions League, il Napoli partirà dalla terza fascia, ecco chi potrebbe incontrare

Ieri sera il Real Madrid dell’ex azzurro Ancelotti ha vinto la Champions League, battendo il Liverpool per 1-0, ma i festeggiamenti sono finiti e si pensa già alla prossima edizione. Il Napoli di Spalletti sarà di nuovo in gioco nella più importante delle competizioni europee, e partirà dalla terza fascia, come scrive ilmattino.it. “Gli azzurri ripartiranno dalla terza fascia, allestita in base al ranking europeo dei club partecipanti: due le italiane presenti, perché oltre al Napoli c’è anche l’Inter, poi Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen, più il Marsiglia, che però potrebbe retrocedere in quarta fascia qualora dai playoff dovesse arrivare una squadra con un punteggio internazionale migliore dei francesi. Fin qui, infatti, sono state già decise 26 squadre partecipanti alla Champions League 22/23, le ultime sei squadra si decideranno nelle eliminazioni estive che partiranno già a giugno e che vedranno impegnati via via club come Monaco e Benfica, ma anche il Trabzonspor di Hamsik e l’Olympiakos di Manolas.

I pericoli più importanti per il club di Aurelio De Laurentiis arriveranno dunque dall’alto. In prima fascia ci sono tutte le squadre campioni dei rispettivi campionati: Real Madrid (anche campione in carica), Bayern Monaco, Psg, Porto, Milan, Manchester City, e Ajax più l’Eintracht, fresco vincitore dell’Europa League, squadra che tutti sperano di beccare al sorteggio. Ma anche la seconda fascia non fa dormire sonni tranquilli: gli azzurri, infatti, potrebbero pescare dall’urna club plurititolati come Chelsea, Barcellona, Atletico o anche Siviglia, Tottenham, Lipsia e Liverpool, in seconda linea dopo la finale persa. Nel secondo gruppo c’è anche la Juventus, ma i club dello stesso Paese non potranno incontrarsi ai gironi.

LE QUATTRO FASCE

FASCIA 1

Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Porto, Milan, Manchester City, Eintracht, Ajax.

FASCIA 2

Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico, Siviglia, Tottenham, Lipsia, Liverpool.

FASCIA 3

Inter, Napoli, Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Marsiglia (o altro club dai playoff).

FASCIA 4