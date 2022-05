Champions League – I sorteggi, le date e la durata della competizione

Ieri sera il Real Madrid ha vinto la Champions League battendo il Liverpool di Klopp per 1-0. E’ già tempo di pensare alla prossima edizione 2022-23, che comincerà a settembre, come riporta Calcionews24. La Champions League 2022/23 inizierà il 6 settembre, dopo i sorteggi del 25 agosto e terminerà il 10 giugno. Le fasi a gironi si giocheranno tra ottobre e novembre per quanto riguarda le partite dalla terza alla sesta giornata. Le prime due saranno a settembre. Tra febbraio e marzo gli ottavi di finale, mentre 11 e 19 aprile i quarti, Le semifinali in programma il 9 e i 17 maggio con la finale il 10 a Instabul.