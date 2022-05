Bernardeschi, un jolly di lusso ma con un ostacolo da superare

Dopo oltre 5 anni alla Juventus Federico Bernardeschi ha detto addio al club bianconero e si sta guardando altrove per la prossima stagione. Non è un mistero che l’ex anche di Crotone e Fiorentina, faccia gola a diversi club, il Napoli è tra quelli interessati. Come riporta il Corriere dello Sport, è il classico jolly che può giocare come esterno destro, ma anche da trequartista. Ovviamente la società partenopea deve prima capire il futuro di Politano e Lozano, in caso di cessione di uno dei due, allora si tenterà per Bernardeschi. L’ostacolo è senz’altro l’ingaggio, superato quello allora partirà la trattativa vera e propria.

La Redazione