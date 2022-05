Al Napoli piace un difensore dell’Atalanta. Secca la risposta del Gasp

Il Napoli, dopo aver riscattato Juan Jesus e Anguissa e acquistati Kvaratskeila e Olivera, si guarda altrove, per il ruolo di quarto difensore. Dando per scontato che l’Empoli riscatti Luperto, cifra che si aggira sui 4 milioni, ci si guarda altrove. Secondo il CdS, piace Palomino dell’ Atalanta, bravo in fase difensiva ed ha segnato in questo campionato. La risposta di Gasperini, tecnico degli orobici è stata un niet netto. In alternativa piace Ostigard del Genoa, economicamente più accessibile anche se è di proprietà del Brighton e bisognerà parlarne con il club inglese.

La Redazione