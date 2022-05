SERIE C FEMMINILE – Impegno casalingo del Chieti e orecchio alla radiolina sul match del Trani

Il destino del Chieti calcio femminile di salire in serie B non dipenderà solo da loro. Le abruzzesi giocheranno domani in casa all’Antistadio Valle Anzuca Francavilla al Mare contro la Res Roma VIII, fischio d’inizio alle ore 15,30. Le ragazze di mister Di Camillo dovrà vincere e sperare che non faccia altrettanto l’Apulia Trani.

Stagione 2021/2022

Campionato Serie C girone C

Giornata 30

Chieti-Res Roma

Domenica 29.05.2022

Ore 15.30

Antistadio Valle Anzuca, Francavilla al Mare

Fonte: Chieti calcio femminile facebook