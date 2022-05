Satin, ex ag. Koulibaly: “Con un anno di contratto, il club non è in posizione di forza”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito al possibile rinnovo del senegalese col Napoli, che però ha molti estimatori sia in Italia che in Europa. “ Con un anno di contratto il club non è in posizione di forza, ma non ci dimentichiamo che Koulibaly costò solo 8 milioni quindi perderlo a zero può essere anche una pista da prendere in considerazione “. Sulle tanto discusse auto trasferite a Parigi ha poi scherzato: “Non le ho viste. Quello di portarlo a scadenza è una valutazione da fare, ma deve farlo la società. C’è però da considerare anche la volontà di Koulibaly e capire se c’è un sostituto all’altezza. Di certo non sarà una cosa facile rimpiazzarlo, anche dal punto di vista della leadership”.