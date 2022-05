PLAY-OFF PRIMAVERA 1 – Inter-Cagliari 3-3 (d.t.s.), incredibile rimonta e nerazzurri in finale

Il campionato Primavera 1, mai come quest’anno, è davvero incerto e ricco di colpi di scena. Questo pomeriggio al Centro Sportivo Ricci di Reggio Emilia, il Cagliari ha affrontato l’Inter per la seconda semifinale scudetto della categoria. I sardi chiudono il primo tempo avanti 3-0 con le reti di Desogus, Luvumbo su rigore e ancora Desogus. I nerazzurri però non si arrendono e pareggiano nella ripresa con la doppietta di Abiuso e Sangalli in pieno recupero. Si va ai tempi supplementari e non cambia il risultato, quindi la squadra di Chivu affronterà in finale l’A.s. Roma di Alberto De Rossi.

Marcatori: 13′ Desogus (C), 42′ rig. Luvumbo (C), 46′ Desogus (C), 77′ Abiuso (I), 90′ Abiuso (I), 93′ Sangalli (I)

Inter: Rovida, Sangalli, Hoti, Moretti, Carboni, Peschetola (46′ Iliev), Casadei, Fabbian (58′ Owusu (109′ Nunziatini), Silvestro (86′ Grygar), Zuberek (46′ Jurgens), Carboni V. (58′ Abiuso). A disp.: Basti, Botis, Jurgens, Iliev, Fontanarosa, Nunziatini, Abiuso, Grygar, Dervishi, Pelamatti, Owusu, Peretti. All. Chivu

Cagliari: D’Aniello, Obert, Palomba, Sulis, Secci (14′ Pulina), Conti, Del Pupo (72′ Tramoni), Kourfalidis (67′ Schirru), Desogus (82′ Vitale), Cavuoti (82′ Vinciguerra), Luvumbo (82′ Corsini). A disp.: Fusco, Masala, Corsini, Idrissi, Caddeo, Schirru, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Astrand, Tramoni, Yanken. All. Agostini

Arbitro: Sig. Virgilio di Trapani

Ammonito: Rovida (I), Hoti (I), Luvumbo (C), Corsini (C), Moretti (I), Schirru (C), Casadei (I), Sulis (C)

La Redazione