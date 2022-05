Pasquale Salvione, giornalista: “Solidarietà…”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, coordinatore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’:

Il Napoli ha appena diramato un comunicato in cui si attacca il Corriere dello Sport per le cifre circolate sul rinnovo di Koulibaly:

“Non posso che esprimere la mia solidarietà al collega Fabio Mandarini. Il Napoli contesta le cifre rese note sull’offerta a Koulibaly, senza fare accenno all’altra notizia, ovvero quella del trasferimento del parco auto. Vedremo come andrà a finire questa ‘telenovela’”. Non è stato molto elegante citare editore e giornalista, come a voler mettere uno in imbarazzo davanti all’altro…Mi permetti un ‘no comment’ essendo legato direttamente? Non posso che ribadire la solidarietà a Mandarini, ricordando la sua grande professionalità nel lavorare. Non aggiungo altro”.