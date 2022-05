Napoli-Osimhen, il tempo gioca a favore di AdL

Il Napoli e il mercato in uscita, un tema che certamente va tenuto in considerazione, anche e soprattutto in considerazione delle possibili operazioni in entrata. Un giocatore che indubbiamente non mancano le pretendenti è Osimhen, specialmente dalla Premier League. Nella sessione invernale, come riporta il Corriere dello Sport, offerta di 100 milioni del Newcastle ma è stata spedita al mittente. Adesso ne servono 110 milioni e al momento non sono arrivate. Il nigeriano giocherà a Giugno le gare di qualificazioni per la Coppa d’Africa: il 9 contro la Sierra Leone e il 13 in trasferta contro le Mauritius e poi le ferie. L’8 Luglio dovrebbe partire con la squadra, destinazione Dimaro-Folgarida per il primo ritiro degli azzurri. Il tempo limite per il club partenopeo sarebbe quello, ovvero se nessuno si dovesse fare vivo, allora sarà il frontman di Spalletti in zona gol. Non manca poco ma neanche molto, perciò ci sarà ancora da aspettare, però il tempo gioca dalla parte del Napoli.

La Redazione