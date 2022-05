Napoli-Mertens, fissato l’incontro e il luogo prima di partire per il Belgio

Uno dei temi che De Laurentiis e il Napoli dovranno risolvere è la questione rinnovi e in modo particolare quello legato a Dries Mertens. Al momento non c’è stato il tanto atteso sì, ma soprattutto nessun incontro tra le parti. Il belga è in patria con la compagna Kate e il piccolo Ciro Romeo. Secondo le pagine di Repubblica nei prossimi giorni potrebbe esserci il tanto atteso incontro a Capri. Il tutto non escluderebbe anche l’accordo in gran segreto che possa essere già stato concordato nelle scorse settimane. Non resta che attendere e aspettare l’eventuale momento propizio, questo prima di partire di nuovo per il Belgio per le gare della Nations League.

La Redazione