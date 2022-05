Napoli Club Bologna: 1° premio Michele Ammendola. Tutti i dettagli in cronaca

Con Michele, già da tempo, stavamo lavorando ad un premio annuale da assegnare a chi, all’interno della comunità partenopea nel mondo, si fosse distinto per l’impegno civile e sociale. Da quando Michele non c’è più, una delle promesse che ci siamo fatti è portare avanti, per quanto possibile, le sue idee e i suoi progetti. Il nostro primo pensiero è stato quello di dedicargli, appunto, quel premio, consegnandolo, idealmente, a lui che più di tutti lo meritava.

Sabato 4 e domenica 5 presenteremo la prima edizione del Premio NCB Per L’Impegno Civile “Michele Ammendola” e lo faremo in quella che era la sua creatura, Porta Pazienza, dove Michele ha messo impegno e passione. Saranno due giorni di appuntamenti da non perdere, si inizia sabato 4 giugno dalle ore 18, con la presentazione del libro “Il mio tatuaggio di Maradona” con l’autore Dario Ruggieri, a seguire street food e alle 21 il concerto de La Maschera (riconoscerete Michele sulla copertina del loro ultimo album “Sotto chi tene core”). Si continua la domenica mattina alle ore 10 con la presentazione e consegna del premio, dalle 13 il pranzo di raccolta fondi (prenotazione obbligatoria al 3516164936, telefono o WhatsApp). Vi aspettiamo numerosi sabato 4 e domenica 5 giugno da Porta Pazienza, via Pirandello 6, Bologna.

In ricordo di Michele

NCB

Passione & Identità