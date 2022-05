Mercato Napoli – Tuanzebe ritornerà al Manchester a fine prestito

E’ tempo di acquisti e di cessioni, ma anche di rinnovi, conferme, riscatti o ritorni. E’ il caso di Tuanzebe, difensore arrivato in prestito la Napoli dal Manchester United, e che lì ritornerà a fine prestito, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno. “Tuanzebe non è riuscito ad integrarsi. Il difensore in prestito dal Manchester United ha patito soprattutto i problemi alla schiena nell’impatto con l’avventura napoletana, portando a casa una sola presenza in Coppa Italia contro la Fiorentina”.